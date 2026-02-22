Schettini e la polemica social tra lezioni online e la replica

Vincenzo Schettini ha suscitato polemiche dopo aver commentato la possibilità di far pagare le lezioni online. Durante un podcast, il divulgatore ha espresso la sua opinione sulla proposta, ritenendo che gli insegnanti possano offrire contenuti a pagamento. La discussione si è scatenata tra chi difende l’uso gratuito delle piattaforme e chi vede un’opportunità di reddito per gli educatori. La questione ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social, creando un acceso dibattito.

Vincenzo Schettini, ex studente racconta: In classe faceva video per YouTube al posto delle lezioni, assegnava voti in più tramite emoji, molti non parlano per pauraNonostante il reel di risposta, con opportuni taglia e cuci, non accenna a diminuire la polemica intorno al Prof Vincenzo Schettini. Un suo ex studente ha contattato MOW per raccontare come si svolges ... mowmag.com

Vincenzo Schettini al centro delle polemiche: la frase sui suoi alunni è già un casoVincenzo Schettini è finito nuovamente al centro delle polemiche per una frase suoi suoi alunni. Ma vediamo insieme che cosa è successo. notizie.it

Ma da dove nasce questa polemica Il prof Vincenzo Schettini — che tra l’altro ho avuto modo di conoscere grazie a Instagram ed è stato gentilissimo inviando un video ai miei ragazzi per il nostro podcast — oggi non insegna più in classe. E allora mi chiedo: - facebook.com facebook

“Molti insegnanti faranno contenuti online a pagamento”: polemiche per le parole del prof Schettini sul futuro della scuola x.com