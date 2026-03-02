Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai | Io pago tutto tre volte anche il caffè La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama

Maurizio Crozza torna in tv con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda da venerdì 6 marzo su Nove e Discovery+. Questa volta l’attore interpreta il ruolo del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nel suo intervento, Crozza ha parlato del suo ritorno in Italia da Dubai, affermando di pagare tutto tre volte, incluso il caffè, e ha riferito di aver appreso della guerra tramite un video di BigMama.

