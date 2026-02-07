La partita tra Napoli e Genoa si è interrotta bruscamente a causa di un infortunio di McTominay. Il centrocampista dello United si è infortunato durante il match e ora i medici devono valutare i tempi di recupero. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime sfide, creando qualche preoccupazione per l’allenatore. La situazione resta da chiarire, ma il suo rientro non sarà immediato.

La sfida tra Napoli e Genoa ha segnato un momento determinante per la stagione: un infortunio di McTominay ha interrotto la sua presenza in campo e tenuto in sospeso l’intero entourage azzurro. L’episodio ha avuto luogo durante la prima frazione, proponendo una corsa contro il tempo per valutare tempi di recupero e nuove soluzioni tattiche. Nel corso della prima frazione, McTominay ha accusato dolore alla caviglia durante un contrasto. Nonostante la volontà di proseguire, la situazione ha reso inevitabile la sostituzione al rientro negli spogliatoi, con lo staff medico che ha deciso di non far rientrare la punta centrale in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McTominay infortunato: stop per il Napoli, tempi di recupero e rientro

Approfondimenti su McTominay Napoli

A Napoli, si aggiornano le tempistiche di recupero di David Neres, il cui ritorno era inizialmente previsto come una delle principali assenze.

Il Napoli ha comunicato che gli esami a Milinkovic-Savic hanno dato esiti positivi, consentendo di definire i tempi di recupero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: McTominay dominante e stakanovista: per Conte è il numero uno; Anguissa spariglia i piani del Napoli: lo stop si allunga, Manna torna sul mercato; Vergara ora è una realtà: il Napoli batte una buona Fiorentina, Conte riparte; Le probabili formazioni della 23^ giornata.

Genoa-Napoli, infortunio per McTominay: al suo posto dentro GiovaneProblemi per McTominay al 35esimo minuto del primo tempo. Il numero 8 azzurro ha accusato un dolore alla coscia destra dopo un tiro. Ancora, dunque, un problema per Antonio Conte, che ... ilmattino.it

Cambio forzato per Conte, infortunio per McTominayAllertato lo staff medico azzurro McTominay ha tenuto botta fino all'intervallo in costante comunicazione con la panchina che si accertava delle sue condizioni. Dolorante, Antonio Conte è stato ... fantacalcio.it

McTominay: «Niente Anguissa, niente Lukaku, niente Gilmour, niente Rrahmani a inizio stagione, niente De Bruyne. Neres è infortunato. Se anche l’Inter dovesse fare a meno di Lautaro, Thuram, Barella e Calhanoglu, diventerebbe complicato per chiunque». facebook

McTominay: "No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no Rrahmani a inizio stagione, no De Bruyne, Neres infortunato. Se l'Inter non avesse Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu...diventa difficile. Noi non molliamo mai, abbiamo dato tutto" x.com