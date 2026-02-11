Charles De Ketelaere si è infortunato durante il riscaldamento di Atalanta-Cremonese. Le sue condizioni sono serie e i medici stanno valutando la gravità della lesione. Al momento, non sono stati ancora ufficializzati i tempi di recupero, ma il giocatore rischia uno stop prolungato. La società e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Le condizioni di Charles De Ketelaere dopo lo stop nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese hanno generato preoccupazione nell’ambiente nerazzurro, con l’attaccante belga costretto a rinunciare alla gara del 9 febbraio. Gli esami effettuati hanno consentito di chiarire la natura dell’infortunio e di definire le immediate misure da adottare per il recupero. La diagnosi ha evidenziato una lesione al corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, una condizione che ha imposto lo stop immediato all’ex Club Brugge e Milan. L’esito degli accertamenti ha orientato le valutazioni cliniche verso un percorso terapeutico mirato e la definizione di tempi e modalità di recupero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Ketelaere infortunato: gravità della lesione e tempi di recupero

Approfondimenti su De Ketelaere Infortunio

Manu Koné si è infortunato durante la partita contro il Milan, con un dolore al 58’.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su De Ketelaere Infortunio

Infortunio De Ketelaere, c’è già il verdetto per Lazio-Atalanta 25^ giornataInfortunio De Ketelaere - All'indomani della vittoria contro la Cremonese arrivata nella 24^ giornata di Serie A, in casa ... fantamaster.it

Atalanta, novità De Ketelaere e Scamacca: cosa filtra verso la LazioInfortunati Atalanta – Archiviata la vittoria nel derby lombardo contro la Cremonese con il risultato di 2-1, l’Atalanta allenata da Raffaele Palladino guarda con fiducia all’impegno contro la Lazio, ... fantamaster.it

. @Atalanta_BC, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro per De Ketelaere. x.com

La Cremonese perde in casa di una Atalanta che sta cercando di riacciuffare la zona Europa. Sulla sconfitta nulla da dire, la squadra di Palladino ha meritato ampiamente il successo. Nonostante le assenze (Scamacca, De Roon e De Ketelaere) la formazione - facebook.com facebook