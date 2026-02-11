De Ketelaere infortunato | gravità della lesione e tempi di recupero

Charles De Ketelaere si è infortunato durante il riscaldamento di Atalanta-Cremonese. Le sue condizioni sono serie e i medici stanno valutando la gravità della lesione. Al momento, non sono stati ancora ufficializzati i tempi di recupero, ma il giocatore rischia uno stop prolungato. La società e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Le condizioni di Charles De Ketelaere dopo lo stop nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese hanno generato preoccupazione nell’ambiente nerazzurro, con l’attaccante belga costretto a rinunciare alla gara del 9 febbraio. Gli esami effettuati hanno consentito di chiarire la natura dell’infortunio e di definire le immediate misure da adottare per il recupero. La diagnosi ha evidenziato una lesione al corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, una condizione che ha imposto lo stop immediato all’ex Club Brugge e Milan. L’esito degli accertamenti ha orientato le valutazioni cliniche verso un percorso terapeutico mirato e la definizione di tempi e modalità di recupero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

