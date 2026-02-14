Tangenti per la cittadinanza italiana | chiesto l' arresto di un sindaco un avvocato e diversi funzionari comunali dell' Agrigentino

La Procura di Agrigento ha chiesto l’arresto di un sindaco, un avvocato e altri funzionari comunali perché sospettati di aver scambiato la cittadinanza italiana con tangenti. Secondo le indagini, alcuni di loro avrebbero concesso la cittadinanza in cambio di soldi, affitti o soggiorni in hotel. L’inchiesta coinvolge ventidue persone, tra cui anche il vicesindaco, vigili urbani e dirigenti di agenzie private. Un episodio che ha scosso l’intera amministrazione locale, con dettagli concreti che emergono dalle intercettazioni.

Gli indagati, di diversi centri della provincia, sono 22: centinaia di brasiliani avrebbero pagato dai 3.500 a 5.000 euro per "comprare" lo status. Il gip rigetta la misura e la Procura la ripropone al tribunale del riesame. Dossier svela in esclusiva i dettagli dell'inchiesta Cittadinanza italiana in cambio di denaro, canoni di affitto e soggiorni in hotel. È quanto ipotizza la Procura di Agrigento in un’inchiesta che coinvolge ventidue persone, tra cui un sindaco, un vicesindaco, funzionari di diversi Comuni, vigili urbani, un avvocato e i responsabili di due agenzie. Per la maggior parte di loro è stato chiesto l'arresto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dopo cinque anni di blocco, la vicenda della cittadinanza italiana legata al ‘caso Augusta’ si conclude con una svolta.

L’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime dell’incendio al resort Le Constellation di Crans-Montana, ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle indagini e ha chiesto l’arresto del proprietario, Jacques Moretti.

