Tangenti per la cittadinanza italiana | chiesto l' arresto di un sindaco un avvocato e diversi funzionari comunali dell' Agrigentino

Da agrigentonotizie.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Agrigento ha chiesto l’arresto di un sindaco, un avvocato e altri funzionari comunali perché sospettati di aver scambiato la cittadinanza italiana con tangenti. Secondo le indagini, alcuni di loro avrebbero concesso la cittadinanza in cambio di soldi, affitti o soggiorni in hotel. L’inchiesta coinvolge ventidue persone, tra cui anche il vicesindaco, vigili urbani e dirigenti di agenzie private. Un episodio che ha scosso l’intera amministrazione locale, con dettagli concreti che emergono dalle intercettazioni.

Gli indagati, di diversi centri della provincia, sono 22: centinaia di brasiliani avrebbero pagato dai 3.500 a 5.000 euro per "comprare" lo status. Il gip rigetta la misura e la Procura la ripropone al tribunale del riesame. Dossier svela in esclusiva i dettagli dell'inchiesta Cittadinanza italiana in cambio di denaro, canoni di affitto e soggiorni in hotel. È quanto ipotizza la Procura di Agrigento in un’inchiesta che coinvolge ventidue persone, tra cui un sindaco, un vicesindaco, funzionari di diversi Comuni, vigili urbani, un avvocato e i responsabili di due agenzie. Per la maggior parte di loro è stato chiesto l'arresto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Cittadinanza italiana bloccata per il ‘caso Augusta’: l’intervento dell’avvocato Liguori e la fumata bianca

Dopo cinque anni di blocco, la vicenda della cittadinanza italiana legata al ‘caso Augusta’ si conclude con una svolta.

Crans-Montana, l'avvocato dei familiari delle vittime: "Ho chiesto l'arresto. Cosa dicevano nel resort..."

L’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime dell’incendio al resort Le Constellation di Crans-Montana, ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle indagini e ha chiesto l’arresto del proprietario, Jacques Moretti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.