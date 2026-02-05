Domani sera alle 21,30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita una nuova replica di ‘Monologo sul Potere’. Davide Fabbri porta in scena uno spettacolo che combina teatro civile, racconto personale e analisi sui meccanismi dell’autorità. Un’occasione per riflettere, in modo diretto e senza fronzoli, sui temi caldi che coinvolgono tutti noi.

Domani alle 21,30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro apre le porte a una nuova replica di ‘Monologo sul Potere’, lo spettacolo di Davide Fabbri che unisce teatro civile, racconto autobiografico e riflessione critica sui meccanismi dell’autorità e sulle sue zone d’ombra. Sottotitolato ‘Memorie eretiche di un blogger d’inchiesta: fra querele, intimidazioni e libertà d’espressione’, il lavoro prende le mosse dall’esperienza diretta dell’autore, conosciuto per le sue inchieste indipendenti. Un percorso che, nel tempo, ha attirato attenzioni scomode e che ha portato alla sospensione dell’attività investigativa, scelta che ha sollevato interrogativi e curiosità tra lettori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro civile e autobiografia con il monologo di Fabbri

Approfondimenti su Bertinoro Circolo

Questa sera alle 21,30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, si terrà la replica di

Sabato 17 gennaio, alla Sala Theatro Cesena, si tiene il nuovo monologo di Alberto “Bebo” Guidetti, frontman de Lo Stato Sociale, intitolato

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bertinoro Circolo

Argomenti discussi: Teatro civile e autobiografia con il monologo di Fabbri; Mamma, ho perso Sanremo!, il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella; Moviemag - Rai.it; X di xylella, Bibbia e alberi sacri.

Teatro civile e autobiografia con il monologo di FabbriDomani alle 21,30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro apre le porte a una nuova replica di ‘Monologo ... ilrestodelcarlino.it

Walter Leonardi tra autobiografia, impegno civile e ricordi di famigliaDebutta domani al Teatro della Cooperativa «Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti», di Walter Leonardi (via Hermada 8, ore 20, biglietti 18 euro, fino al 23 febbraio). L’attore incrocia la ... milano.corriere.it

A Pistoia, il teatro abbatte i muri: la lezione civile del Capitini al Bolognini facebook