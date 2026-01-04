Fortitudo il Roseto è senza spine | coach Caja festeggia la centesima panchina con la vittoria

La Fortitudo Bologna ha concluso il girone di andata dell'A2 con una vittoria difficile contro Roseto, nel match disputato al PalaDozza. Per coach Attilio Caja, si è trattato della centesima panchina con la squadra, un traguardo riconosciuto anche con una canotta celebrativa. La partita si è conclusa con il punteggio di 89-85, segnando il primo risultato positivo del 2026 per i biancoblù.

Bologna, 4 gennaio 2026 – Giro di boa del campionato di A2 con première casalinga sotto la volta del PalaDozza e, nella serata della centesima panchina in biancoblù di coach Attilio Caja (omaggiato con una canotta celebrativa dal presidente Stefano Tedeschi), la Fortitudo piega affannosamente il fanalino di coda Roseto 89-85 e vede il primo referto rosa del 2026. La cronaca. Dopo il minuto di silenzio a ricordo delle vittime di Crans-Montana si passa al campo, col match che viaggia sui binari dell'equilibrio fino alle due triple di Della Rosa, appaiato a Fantinelli in cabina di regia, che danno alla Effe il primo margine (12-7 al 5'): sull'altro fronte però Timperi (due triple) e Robinson restano ancorati a Bologna approfittando dello spazio concesso.

