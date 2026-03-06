Forlì sotto la stella nuova

Nel mese di ottobre del 1604, gli astronomi europei osservano con attenzione una regione della volta celeste tra il Sagittario e l’Ofiuco. Sono focalizzati su un evento celeste che ha attirato l’interesse di molti studiosi dell’epoca. La zona tra queste costellazioni diventa il centro dell’attenzione degli osservatori, che registrano con attenzione i movimenti e le novità presenti nel cielo.

Nel cielo del 1604 appare un bagliore: è la supernova di Keplero, e in città accadono fatti strani. Ottobre 1604. Gli occhi degli astronomi europei sono puntati da tempo verso la regione della volta celeste compresa tra il Sagittario e l’Ofiuco (o Serpentario). Lì si sta compiendo un evento raro, benché ciclico e prevedibile: la congiunzione di tre pianeti, Giove, Saturno e Marte, che nel cielo sembrano avvicinarsi fino quasi a toccarsi. Dotti, matematici e curiosi osservano con attenzione quel tratto di firmamento quando, tra il 9 e il 10 ottobre, accade l’imprevisto: appare all’improvviso una nuova luce. Anche Sigismondo Marchesi ne dà notizia nelle sue cronache, annotando che pure a Forlì “quest’anno istesso sotto li 10 d’Ottobre fu veduta una nuova Stella, pronostico secondo l’opinione comune d’eventi maligni”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Da squalifica a Dubai: la rinascita di Sonmez, nuova stella del tennis turco sotto la guida di Jabeur.Zeynep Sonmez, la tennista turca classe 2002, sta emergendo come una figura di spicco nel panorama tennistico internazionale.

Luca’s Restaurant, la nuova Stella Michelin di FirenzeFirenze non è solo capitale di arte e bellezza, ma anche una città che sa sorprendere con il suo lato gastronomico.

Banfy - Bam Bam (Testo/Lyrics) ft. Sheridan