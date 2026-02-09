Da squalifica a Dubai | la rinascita di Sonmez nuova stella del tennis turco sotto la guida di Jabeur

Zeynep Sonmez, la giovane tennista turca classe 2002, ha appena vissuto un momento importante. Dopo aver subito una squalifica, ora si risolleva e si fa strada nel circuito internazionale. Sotto la guida di Jabeur, sta dimostrando di avere le carte in regola per diventare una stella del tennis turco.

Zeynep Sonmez, la tennista turca classe 2002, sta emergendo come una figura di spicco nel panorama tennistico internazionale. La sua storia, segnata da una squalifica per doping giovanile e una successiva rinascita, testimonia la resilienza e la determinazione necessarie per competere ad alti livelli. La giovane atleta ha recentemente trascorso un periodo di allenamento a Dubai, sotto la guida di Issam Jellali, l’allenatore di Ons Jabeur, e si è fatta notare per il suo talento e la sua ambizione. La carriera di Sonmez, iniziata tra le mura scolastiche con una preferenza evidente per la racchetta da tennis rispetto al basket, ha subito una battuta d’arresto nel 2018 a causa di una squalifica per doping.🔗 Leggi su Ameve.eu

