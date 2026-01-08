Luca’s Restaurant la nuova Stella Michelin di Firenze

Luca’s Restaurant, nuova stella Michelin a Firenze, si distingue per un’offerta culinaria raffinata e autentica. Situato nel cuore della città, propone piatti che valorizzano i sapori locali con attenzione alla qualità degli ingredienti e alla tecnica culinaria. Un luogo ideale per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica sobria e di livello, in un ambiente elegante e accogliente.

Firenze non è solo capitale di arte e bellezza, ma anche una città che sa sorprendere con il suo lato gastronomico. Alla ricca tradizione toscana si affiancano, oggi, proposte di fine dining capaci di dare nuova energia alla scena culinaria, unendo tecnica, creatività e ospitalità in ambienti.

