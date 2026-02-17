FolGav amarezza per la vittoria sfumata Bernardini | Penalizzati da un gol casuale

Gino Bernardini ha segnato il suo primo gol in campionato, ma il Follonica Gavorrano ha perso punti importanti a causa di un gol fortuito subito nel finale. La rete, nata da un cross innocuo, ha deciso il risultato della partita e ha lasciato i giocatori e i tifosi del team toscano con l’amaro in bocca.

Primo gol in questo campionato per Gino Bernardini, difensore del Follonica Gavorrano. Un gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo che poteva valere tre punti. vittoria però svanita nel finale quando il San Donato Tavarnelle ha trovato la via del pari, anche in maniera fortunosa. Nato a Saint-Etienne in Francia e con passaporto francese, Bernardini abita a Castiglione Della Pescaia. Ha iniziato la sua carriera nella Civitanovese, dopo aver disputato i campionati giovanili nel Grosseto – con cui ha fatto il suo esordio in serie C – e nell’Arezzo. Poi il passaggio alla Pianese, mentre in passato ha giocato anche con Montevarchi, Clodiense, Cascina e Real Forte Querceta, prima del suo approdo al Tau nel luglio 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - FolGav, amarezza per la vittoria sfumata. Bernardini: "Penalizzati da un gol casuale Primavera, Verona Inter 3-3: vittoria sfumata all’ultimo respiro Un match ricco di emozioni, quello tra Verona e Inter Primavera, conclusosi con un sorprendente 3-3. FolGav, vittoria per morale e classifica. Rinaldini: "Abbiamo fatto una grande gara" I giocatori del Follonica Gavorrano festeggiano una vittoria importante che li rilancia in classifica e dà morale alla squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FolGav, un altro ’brodino’. Il San Donato la riprende. FolGav, un altro ’brodino’. Il San Donato la riprendePareggio casalingo per 1-1 per la formazione mineraria nello scontro salvezza ... msn.com Serie d. FolGav, rinforzo per l’attacco. Arriva Damiano RinaldiniUn attaccante esperto e di qualità per il Follonica Gavorrano. Dopo l’infortunio di Mutton la società mineraria ha deciso di andare a rinforzare ulteriormente le rosa, con l’innesto di Damiano ... lanazione.it