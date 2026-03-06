Forestami conquista Gessate E anche i più piccoli piantumano

Il progetto "Forestami" approda a Gessate, nuovo bosco urbano nella zona di via Monza. E "in campo" ci sono anche i più piccini: a una delle prime giornate di piantumazione hanno partecipato, palette, rastrello e stivali, anche i piccoli alunni della scuola dell’infanzia paritaria Stefano Lattuada. Coinvolti 24 piccoli di 5 anni: "Hanno aiutato gli operatori della cooperativa – così una nota – e contribuito a rendere più verde il loro paese". Torniamo a Forestami, da tempo promosso sul territorio di Città Metropolitana, come noto, per migliorare la qualità ambientale, rafforzare la dotazione "green" dei comuni, contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

