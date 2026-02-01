Dai piccoli buffet nel post covid ai grandi eventi | l’artigianalità dell' hamburgeria del centro conquista anche gli sposi

Durante il periodo del Covid, hanno iniziato con piccoli buffet per clienti che volevano festeggiare in famiglia o con pochi amici. Ora, quella stessa hamburgeria del centro si è trasformata, diventando una tappa anche per matrimoni e grandi eventi. La passione per l’artigianalità ha portato il locale a crescere, conquistando sempre più clienti e occasioni speciali.

Hanno iniziato timidamente, nel periodo del covid, allestendo piccoli buffet per chi voleva festeggiare un evento con pochi amici o in famiglia. Poi, alla prima riapertura una coppia commissionò un aperitivo per il matrimonio. Da lì la cosa ha preso piede e ora allestiscono buffet e catering per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su COVID BUFFET Il polo nel cuore di Baggio. Dai primi sette bambini ai 200 accolti ogni giorno. E i grandi aiutano i piccoli Il doposcuola di Baggio, situato nel cuore del quartiere, accoglie ogni giorno circa 200 bambini, offrendo supporto e un ambiente sicuro. Natale è iniziato: tutti gli eventi del fine settimana lungo dell'Immacolata dai musei gratuiti ai mercatini a tema La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su COVID BUFFET Argomenti discussi: Dai piccoli buffet nel post covid ai grandi eventi: l’artigianalità dell'hamburgeria del centro conquista anche gli sposi; Gli studenti diventano chef a cinque cerchi; Bustine di ketchup e maionese addio: le nuove regole nei ristoranti europei; Poggibonsi e le eccellenze. Anpana: due investimenti su ambiente e animali. POLPETTE DI MERLUZZO E PATATE Facilissime da preparare, croccanti fuori e tenere al morso! Sono perfette per pranzo, cena, buffet… e piacciono anche ai più piccoli! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.