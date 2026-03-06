Ford lancia Puma e Kuga BlueCruise Edition con guida a mani libere

Ford ha presentato in Europa le nuove versioni Puma e Kuga BlueCruise Edition, dotate di tecnologia di guida a mani libere. Questi modelli, disponibili sul mercato europeo, si distinguono per le funzioni avanzate di assistenza alla guida e per l'integrazione del sistema BlueCruise. La casa automobilistica ha annunciato il lancio di queste versioni speciali senza specificare i dettagli sui tempi di distribuzione.

(Adnkronos) – Ford introduce in Europa le nuove Puma e Kuga BlueCruise Edition, versioni speciali dei due modelli più diffusi del marchio che integrano di serie il sistema di assistenza alla guida BlueCruise, tecnologia di livello 2 che consente la guida "mani libere, occhi puntati sulla strada" su tratti autostradali abilitati. Il sistema consente di viaggiare senza tenere le mani sul volante su oltre 135.000 chilometri di autostrade in 16 Paesi europei, le cosiddette " Blue Zones ", mantenendo comunque l'attenzione del conducente sulla strada. "Il BlueCruise ha già trasformato l'esperienza di guida in autostrada per migliaia di...