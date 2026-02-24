Ford lancia la Puma Sound Edition

Ford ha presentato la Puma Sound Edition per offrire un’esperienza musicale più intensa, con un sistema audio potenziato e altoparlanti di alta qualità. La casa automobilistica ha deciso di puntare su questa versione speciale, puntando a coinvolgere i passeggeri in un modo nuovo di ascoltare la musica durante i viaggi. La vettura si distingue per dettagli estetici e funzionali dedicati all’audio, creando un ambiente più immersivo all’interno dell’abitacolo. La Puma Sound Edition si può già prenotare nelle concessionarie.

(Adnkronos) – E se la musica non fosse soltanto qualcosa da ascoltare, ma da sentire con tutto il corpo? In un contesto in cui le giornate scorrono al ritmo di playlist e notifiche, Ford, in occasione dell'inizio del Festival di Sanremo, sceglie di ridefinire l'esperienza sonora in auto, trasformandola in un momento immersivo e multisensoriale. In occasione della settimana più discussa dell'anno dedicata alla musica italiana, il brand propone un invito chiaro: superare il concetto tradizionale di ascolto e riscoprire la musica come esperienza fisica ed emotiva. Vibrazioni, ritmo, frequenze e percezioni diventano elementi centrali di un viaggio che coinvolge corpo e mente, oltre la dimensione puramente uditiva.