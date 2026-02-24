Ford Puma Sound Edition | 650W e suono multisensoriale

La Ford Puma Sound Edition 2026 combina un sistema audio potente con dieci altoparlanti, 650 watt e un subwoofer integrato nelle portiere anteriori, creando un’esperienza multisensoriale. Questo modello trasforma l’abitacolo in un vero e proprio studio di registrazione mobile. La casa automobilistica ha deciso di puntare tutto sulla qualità del suono per attrarre gli appassionati di musica e tecnologia. La vettura si distingue anche per il design moderno e le funzioni innovative.

Un sistema audio che ridefinisce il concetto di abitacolo. Dieci altoparlanti, 650 Watt di potenza e un subwoofer integrato nelle porte anteriori: la Ford Puma Sound Edition 2026 non è solo un'auto, ma un vero e proprio studio di registrazione su quattro ruote. Il sistema audio Bang & Olufsen, calibrato specificamente per l'abitacolo della Puma, rappresenta un salto qualitativo significativo per un SUV compatto. La differenza tra la versione mild hybrid e l'elettrica Gen-E non si limita alla motorizzazione: anche l'acustica è stata ottimizzata per garantire la migliore esperienza sonora in ogni contesto.