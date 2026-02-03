ciclone harry via ai contributi per le imprese siciliane danneggiate dal maltempo

Le imprese siciliane colpite dal maltempo di Ciclone Harry possono già inviare le domande per i contributi regionali. Da lunedì 17 febbraio si aprono ufficialmente i termini per richiedere i ristori, con l’avviso pubblico disponibile da oggi. Le aziende interessate devono prepararsi a compilare la domanda e rispettare le scadenze, per ricevere i fondi destinati a riparare i danni subiti.

Pubblicato l'avviso regionale per i ristori: domande al via dal 17 febbraio. Le imprese balneari e le attività economiche e produttive situate sui litorali siciliani, colpite dai danni provocati dal ciclone Harry, potranno accedere a un contributo straordinario predisposto dal governo regionale. A partire dal 17 febbraio sarà infatti possibile presentare la domanda per ottenere il sostegno economico approvato dall'esecutivo guidato da Renato Schifani lo scorso 29 gennaio. L' avviso ufficiale, adottato dal dipartimento regionale delle Attività produttive, è stato pubblicato sui siti istituzionali della Regione Siciliana e dell' Irfis, l'ente incaricato della gestione delle erogazioni.

Il maltempo in Sicilia continua a mettere in crisi le scuole e gli studenti.

La Regione Sicilia ha aperto un bando per aiutare le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, i sindaci dei paesi devastati: Il mare ha spazzato via tutto. Famiglie e imprese hanno perso ogni cosa e lo Stato non blocca le tasse; ASMEL VICINA AI TERRITORI COLPITI DAL CICLONE HARRY: PIATTAFORMA GRATUITA PER GLI AFFIDAMENTI D’URGENZA; Ciclone Harry, nominati gruppi di lavoro per interventi urgenti a Stromboli, Lampedusa e Linosa; Ciclone Harry: dai costi dell’estremizzazione climatica alle strategie di adattamento in Italia.

Ciclone Harry, via alle procedure per il ristoro dei danni nelle frazioni di Sant’Anna e FondachelloDopo i difficili eventi meteorologici legati al passaggio del ciclone Harry, che ha colpito con particolare forza il litorale mascalese, l’Amministrazione Comunale di Mascali ha attivato le procedure ... catanianews.it

Ciclone Harry, pubblicato il bando regionale per i ristori alle impreseI gestori di stabilimenti balneari e altre attività economiche e produttive ricadenti sui litorali che hanno subito danni a seguito del ciclone Harry potranno presentare dal prossimo 17 febbraio la ri ... siracusaoggi.it

Il ciclone Harry ha messo a dura prova il nostro territorio, ma la Calabria sa come rispondere: con il coraggio di chi non si arrende Il Network LaC resta al fianco della Locride, pronti a rialzarci insieme, più uniti e forti di prima - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com