Fondi Zes Campania in prima linea con 65 mln | svolta per le aree industriali del Nezzogiorno

La regione Campania riceve 65 milioni di euro tramite i fondi Zes, destinati a sostenere lo sviluppo delle aree industriali del Sud Italia. È stato pubblicato un avviso pubblico che individua le modalità di accesso ai finanziamenti per progetti strategici nelle zone produttive e artigianali. La cifra rappresenta un intervento concreto per il rilancio delle aree industriali nell’area.

di Marco Milano È stato pubblicato l’avviso pubblico destinato a finanziare investimenti strategici per le aree industriali, produttive e artigianali del Sud Italia. La Struttura di missione ZES (Zona Economica Speciale) stimola, così, nuova linfa per l’economia e l’attrattività del Mezzogiorno. Obiettivo dell’azione, infatti, è proprio colmare il divario infrastrutturale attraverso il miglioramento della viabilità e un deciso innalzamento della qualità dei servizi pubblici a supporto delle imprese. L’avviso riguarda le sette regioni del Sud incluse nella ZES unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e più. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Zes, bando da 300 milioni per le aree industriali del Sud

Zes Unica in Campania, Carfora a Fico: “Burocrazia frena più della mancanza fondi”“La Zes Unica – afferma Carfora – non è soltanto una misura di agevolazione fiscale.

Contenuti e approfondimenti su Fondi Zes Campania in prima linea con....

Discussioni sull' argomento ZES Unica: Cos'è, Come Funziona e Perché Conviene Investire al Sud •; Fondi per le infrastrutture con la Zes, i sindacati: Fare presto; La Zes straccia quota mille: la Puglia medaglia d’argento; Bando infrastrutture Zes, 300 milioni al Sud (34 per la Calabria): parte la corsa ai fondi · LaC News24.

Svolta per le aree industriali del Mezzogiorno: Campania in prima linea con 65 milioniAl via il bando sui fondi FSC 2021-2027 per viabilità, infrastrutture e servizi. Domande aperte fino al 15 maggio 2026. L'appello degli esperti: Opportunità ... sciscianonotizie.it

ZES Unica Mezzogiorno 2026-2028: oltre 4 miliardi per gli investimenti nel Sud Italia Per approfondire novità e aspetti operativi della misura, abbiamo intervistato doriano pingitore, consulente strategico di Innova Finance con esperienza pluriennale nella fi - facebook.com facebook

Bando infrastrutture Zes, 300 milioni al Sud (34 per la Calabria): parte la corsa ai fondi x.com