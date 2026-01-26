Zes Unica in Campania Carfora a Fico | Burocrazia frena più della mancanza fondi

Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania, sottolinea come la burocrazia rappresenti un ostacolo maggiore rispetto alla carenza di fondi per la Zes Unica in Campania. In un appello a Roberto Fico, invita a rendere operativo e efficace questo strumento, fondamentale per favorire investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale. Un intervento volto a superare le criticità amministrative per sostenere lo sviluppo economico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania, rivolge un appello al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, affinché la Zes Unica diventi uno strumento pienamente funzionante, capace di sostenere concretamente gli investimenti e la competitività del sistema produttivo regionale. “La Zes Unica – afferma Carfora – non è soltanto una misura di agevolazione fiscale. È nata, prima di tutto, come strumento di semplificazione amministrativa, per garantire tempi certi, procedure rapide e un percorso chiaro per chi decide di investire”. Ed è proprio su questo terreno che oggi emergono le principali criticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

