Essere conservatore oggi | i veterani lo spiegano ai giovani a Santo Stefano Quisquina
Nel contesto di Santo Stefano Quisquina, si è svolto un incontro dedicato alla riflessione sul conservatorismo contemporaneo. L'evento ha visto la presentazione del volume “Essere oggi conservatore” di Ernesto Reina, offrendo un'opportunità di confronto tra veterani e giovani su temi legati alla tradizione, alla cultura e ai valori della società odierna. Un momento di dialogo volto a comprendere le sfide e le prospettive del conservatorismo nel mondo attuale.
Un confronto culturale dedicato ai temi del conservatorismo nella società contemporanea ha animato l'hub turistico di Santo Stefano Quisquina in occasione della presentazione del volume “Essere oggi conservatore” di Ernesto Reina.L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio dell’Accademia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
