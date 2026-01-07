Essere conservatore oggi | i veterani lo spiegano ai giovani a Santo Stefano Quisquina

Nel contesto di Santo Stefano Quisquina, si è svolto un incontro dedicato alla riflessione sul conservatorismo contemporaneo. L'evento ha visto la presentazione del volume “Essere oggi conservatore” di Ernesto Reina, offrendo un'opportunità di confronto tra veterani e giovani su temi legati alla tradizione, alla cultura e ai valori della società odierna. Un momento di dialogo volto a comprendere le sfide e le prospettive del conservatorismo nel mondo attuale.

