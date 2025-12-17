Inaugurato hub turistico nell’ex mattatoio di Santo Stefano Quisquina il sindaco | Sarà catalizzatore per lo sviluppo
È stato inaugurato ieri a Santo Stefano Quisquina l’hub di prima accoglienza turistica, situato nei locali dell’ex mattatoio comunale, riqualificati grazie ai finanziamenti del “bando borghi”. Il sindaco ha sottolineato il ruolo dell’hub come elemento chiave per lo sviluppo turistico del territorio.
È stato inaugurato ieri a Santo Stefano Quisquina l'hub di prima accoglienza turistica, realizzato nei locali dell'ex mattatoio comunale, riqualificati con i finanziamenti del "bando borghi". Alla cerimonia hanno preso parte le autorità comunali, il giornalista Rai Emilio Casalini, il.
