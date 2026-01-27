Ospedale di Mercato San Severino | al via la selezione per il direttore medico di presidio

È aperta la selezione pubblica per il ruolo di direttore medico presso l’Ospedale di Mercato San Severino. La procedura riguarda un incarico quinquennale e mira a individuare il professionista più adatto a ricoprire questa posizione di responsabilità. La candidatura è aperta a medici qualificati che desiderano contribuire alla gestione dell’ospedale e garantire servizi di qualità alla comunità locale.

Al via, la selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di Direzione medica di presidio “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino, tramite valutazione dei titoli e colloquio. Si tratta dell'incarico quinquennale per direttore medico. Di seguito, i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Mercato San Severino Mietta infiamma Mercato San Severino: boom di presenze al concerto Il concerto di Mietta a Mercato San Severino ha registrato un'affluenza significativa, attirando un pubblico numeroso lungo il corso Armando Diaz. Violenza di genere, "LègÁmi" in scena al Teatro di Mercato San Severino Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mercato San Severino Argomenti discussi: Malore alla guida, Sofia muore a 21 anni: lutto a Mercato San Severino; Sofia Ansalone ha un malore alla guida, perde il controllo dell'auto mentre va al lavoro e muore a 21 anni; Malore improvviso alla guida, Sofia muore a 21 anni: i funerali; Interventi antisismici per due padiglioni di punta dell’ospedale San Martino. Ospedale di Mercato San Severino: al via la selezione per il direttore medico di presidioAl via, la selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di Direzione medica di presidio Gaetano Fucito di Mercato San Severino, tramite valutazione dei ... salernotoday.it Ospedali di Cava e di Mercato San Severino. Il Dg Longo smentisce le voci di chiusuraNei programmi strategici della azienda non sono previsti ridimensionamenti ovvero chiusure degli ospedali costituenti la nostra AOU e tale eventualità non è prevista né a breve, né in un prossimo ... quotidianosanita.it Parrocchia Sant'Antonio - Mercato San Severino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.