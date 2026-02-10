Pretesa folle a Lecce per un parcheggio poi l' aggressione a una donna di 35 anni | 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver tentato di estorcere soldi per un parcheggio e aver aggredito una donna di 35 anni in pieno centro. La polizia lo ha fermato poco dopo l’incidente. La donna è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’uomo dovrà rispondere di tentata estorsione e aggressione.

Eseguito un arresto per tentata estorsione e tentato furto con strappo a Lecce. Un uomo di nazionalità straniera, di 49 anni, è stato fermato dopo aver aggredito una donna di 35 anni per sottrarle la borsa, dopo averle chiesto denaro per il parcheggio. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nel cuore di Lecce durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia, Giampietro Lionetti. L'intervento degli agenti è stato determinante per bloccare l'uomo e garantire la sicurezza delle vittime.

