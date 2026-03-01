Jacopo Camagni, fumettista e illustratore noto per aver lavorato su Lupin III, ha perso la vita all'età di 48 anni a causa di complicazioni dopo un intervento al cuore. La sua carriera include collaborazioni con case editrici come Bonelli e Marvel. La sua scomparsa è stata comunicata dai suoi rappresentanti, e la notizia ha suscitato commenti tra colleghi e appassionati del settore.

È morto il fumettista Jacopo Camagni, scomparso all’età di 48 anni a causa delle complicanze di un intervento al cuore. Aveva esordito ad appena 18 anni e grazie a talento e impegno aveva costruito la sua fortunata carriera fra Italia, Stati Uniti e Giappone. Panini Comics ha pubblicato un commosso messaggio d’addio. Morto il fumettista Jacopo Camagni Jacopo Camagni era uno dei fumettisti italiani più riconosciuti a livello internazionale. Nei suoi lavori si distingueva per uno stile dinamico e per la capacità di storytelling. Nel 1998 aveva realizzato una graphic novel originale dedicata a Lupin III sotto la supervisione diretta del suo creatore, il leggendario Monkey Punch. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jacopo Camagni morto a 48 anni, il debutto del fumettista con Lupin III per poi passare a Bonelli e Marvel

