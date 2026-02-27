Possibile doppio sorpasso per Flavio Cobolli nel ranking ATP E si è già messo al riparo da Darderi

Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 500 di Acapulco 2026, mantenendo un vantaggio su Darderi nel ranking ATP. Il tennista italiano sta giocando sul cemento messicano e si avvicina a un possibile doppio sorpasso, conquistando punti utili per risalire la classifica mondiale in vista dei prossimi grandi tornei.

Flavio Cobolli continua il suo percorso sul cemento messicano e approda in semifinale all'ATP 500 di Acapulco 2026, mettendo in cascina dei punti importanti per provare a risalire il ranking mondiale verso i prossimi grandi appuntamenti in calendario. Il tennista romano, grazie ai tre successi ottenuti sin qui nel torneo centramericano, ha consolidato il suo piazzamento all'interno della top20 (Luciano Darderi non più scavalcarlo almeno per questa settimana) mettendosi in rampa di lancio per una possibile scalata. Il 23enne azzurro, che sfiderà stanotte il serbo Miomir Kecmanovic in un match complicato ma tutto sommato alla sua portata, può infatti mettere nel mirino il best ranking (n.