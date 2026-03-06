Cede il viadotto della Fipili che si immette nel porto di Livorno | paura e strada interrotta

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, la parte finale della Fipili che si collega al porto di Livorno ha ceduto, provocando la chiusura della strada. Non sono stati segnalati feriti, ma l'intera arteria è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni. La situazione ha generato disagi per i mezzi in transito e ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza e dei tecnici.

Livorno, 6 marzo 2026 – La parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno, ha ceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Si tratta di una parte della sopraelevata che si immette nella Darsena Toscana. Non si registrano feriti perché in quel momento non passavano mezzi. La strada è interrotta. Intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine.