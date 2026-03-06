Si spezza il viadotto della Fipili che si immette nel porto di Livorno | paura e strada interrotta

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, la parte finale della Fipili che si immette nel porto di Livorno si è rotta, provocando la chiusura della strada e creando disagi agli automobilisti. La rottura si è verificata sulla tratta che collega l’autostrada al porto, bloccando il traffico e generando timori tra i conducenti presenti. Sul posto sono giunte le autorità per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie.

Livorno, 6 marzo 2026 – La parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno, ha ceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Si tratta di una parte della sopraelevata che si immette nella Darsena Toscana. Non si registrano feriti perché in quel momento non passavano mezzi. La strada è interrotta. Intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Un’opera strategica Si cerca di capire cosa abbia provocato il cedimento strutturale di un’opera che è strategica e importantissima per le comunicazioni da e per il porto di Livorno, percorsa quotidianamente da un numero elevato di camion e automezzi. Il viadotto in quel punto poggia su una serie di piloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

