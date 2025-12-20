Pd Toscana segretario Fossi | C’è ottimismo nel consolidare il campo largo

Direzione regionale Pd Toscana, segretario regionale deputato Emiliano Fossi, sabato 20 dicembre nella sede di Firenze per il partito guidato dalla leader Elly Schlein. Fossi annuncia il via alla cosiddetta “fase 2” e il rinnovo della segreteria il 17 gennaio 2026. Fossi: “Il Pd Toscana entra nella sua ‘fase 2’ con rinnovato slancio, proseguendo il lavoro svolto finora e puntando a un forte coinvolgimento dei territori in vista delle importanti scadenze, tra cui le elezioni politiche del 2027, il referendum e le amministrative della prossima primavera-estate. Il 17 gennaio sarà fondamentale per il rinnovo della segreteria regionale, con l’obiettivo di costruire un gruppo dirigente unitario e coeso, superando le tensioni emerse nelle ultime riunioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

PD, aria di tempesta: Siena guida la rivolta contro la segreteria regionale. La rottura esplode dopo la Direzione Toscana - La tregua, che tanto aveva chiesto Emiliano Fossi, Segretario Regionale del PD, non arriva, anzi: la frattura tra il Partito Democratico di Siena e la segreteria regionale è ormai una lacerazione aper ... radiosienatv.it