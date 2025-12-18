Anche in Campania il campo largo traccheggia Nel Pd espulsioni e congressi congelati

In Campania e oltre, il campo largo attraversa una fase di incertezza, tra espulsioni e congressi sospesi. Le vittorie regionali evidenziano crepe profonde e tensioni interne crescenti, alimentando dubbi e interrogativi tra gli stessi sostenitori. La Sardegna ne è un esempio lampante, con Alessandra Todde al centro di un acceso confronto tra alleati, simbolo di un'alleanza sempre più fragile e incerta.

© Ilfoglio.it - Anche in Campania il campo largo traccheggia. Nel Pd espulsioni e congressi congelati In ogni regione in cui vincono iniziano a mostrare crepe che rischiano di diventare voragini. E anche all’interno del campo largo iniziano sempre più spesso a chiedersi: ma chi ce l’ha fatto fare? Lo si è visto bene in Sardegna, dove la presidente Alessandra Todde è finita nel fuoco incrociato degli alleati. Ma anche in Campania, a meno di un mese dalla vittoria elettorale di Roberto Fico, la situazione non è granché esaltante. L’ex presidente della Camera sapeva non sarebbe stata una passeggiata di salute provare a costruire la squadra di governo regionale. Eppure forse nemmeno lui si aspettava una serie di trattative così intricate e tra di loro intrecciate, con al centro Piero De Luca, figlio dell’ex presidente Vincenzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Mastella: “Il campo largo non funziona, si rischia di perdere anche in Campania” Leggi anche: Campania, Mastella avvisa il centrosinistra: Non basta il campo largo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Verso la giunta. Psi: "Modello campo largo". Campania popolare: "Vigiliamo" - Il leader dei socialisti Maraio in tour guardando alle politiche. rainews.it

Campania, il candidato del Campo largo sarà Fico. Schlein risolve lo stallo su De Luca jr - E il successore di Vincenzo De Luca sarà il candidato in pectore, cioé Roberto Fico. corriere.it

REGIONALI VISTE DA SX/ Campania e Puglia, le due ombre sulla vittoria netta del campo largo - Ma all'orizzonte ci sono due ostacoli importanti Il campo largo dà una prova di esistenza in vita nelle due regioni ... ilsussidiario.net

IrpiniaTv. . CAMPANIA REPORT Il campo largo e le scelte di Fico. La spinta alla discontinuità con i 10 anni di De Luca. Il commento del Direttore Genzale: “La discontinuità può portare innovazioni, o può far inciampare”. #itv - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.