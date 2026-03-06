Fiori d’arancio per Aryna Sabalenka | la proposta di Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka, tennista di livello mondiale, ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio dell’imprenditore brasiliano Georgios Frangulis durante un momento intimo e privato. La coppia si è detta sì in una cerimonia riservata, assistita da pochi invitati. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e fonti vicine ai protagonisti.

La regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka accetta di sposare l'imprenditore brasiliano Georgios Frangulis con un romantico sì. La tennista bielorussa, attuale leader del ranking WTA, ha annunciato ufficialmente che convolerà a nozze con il compagno Georgios Frangulis. La notizia è arrivata direttamente dai profili social della campionessa, che ha condiviso con i propri sostenitori il video della proposta di matrimonio ricevuta in una cornice d'eccezione come l'Indian Wells Open.