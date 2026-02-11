Ruba 4000 euro a un anziano fingendosi un maresciallo a Benevento arrestato 33enne pregiudicato
Un uomo di 33 anni di Napoli è stato fermato a Benevento. Si era fatto passare per un maresciallo e aveva raggirato un anziano, portandogli via 4000 euro. La polizia è intervenuta e l’ha arrestato subito.
Un arresto e di oltre 4.000 euro sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio odierno a Benevento. Un pregiudicato 33enne di origini napoletane è stato fermato e ritenuto gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un anziano. L’uomo avrebbe agito con un modus operandi ormai tristemente noto, riuscendo ancora una volta a ingannare la vittima. Truffa del finto maresciallo a Benevento La perquisizione e il sequestro La vittima e la denuncia Il modus operandi: la telefonata ingannevole Il contesto: truffe agli anziani Truffa del finto maresciallo a Benevento L’arresto è avvenuto durante specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori messi in atto dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Virgilio.it
