finto maresciallo ruba gioielli per 25mila euro arrestato

Un uomo di 35 anni di Napoli è stato arrestato a Padova dopo aver messo a segno una truffa utilizzando la tecnica del finto maresciallo, sottraendo gioielli per un valore di 25 mila euro. L'episodio si è verificato mercoledì 17 dicembre nella zona di Guizza, mettendo in luce ancora una volta la pericolosità di questi raggiri e la necessità di vigilare.

La polizia ha arrestato mercoledì 17 dicembre un 35enne napoletano che ha messo a segno una truffa con la tecnica del finto maresciallo in zona Guizza a Padova. L'uomo è riuscito a farsi consegnare dalla vittima, una donna di 74 anni, monili d'oro per un valore di circa 25mila euro e 350 euro in contanti. Nel primo pomeriggio di mercoledì l'anziana ha contattato il numero d'emergenza della polizia, riferendo di temere di essere stata vittima di una truffa. Aveva ricevuto una telefonata da parte di un uomo qualificatosi come maresciallo, che le aveva fatto credere che la figlia era stata trattenuta per aver causato un incidente stradale con feriti e aveva preteso il pagamento di una cauzione.

