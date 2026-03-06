Finto carabiniere tenta la truffa a un 83enne | il complice scappa e si nasconde nel cassonetto dei rifiuti

Nel pomeriggio del 5 marzo ad Albese con Cassano, i carabinieri della compagnia di Como sono intervenuti per fermare un uomo che aveva tentato di truffare un 83enne fingendosi un carabiniere. Durante l’episodio, il complice dell’uomo si è dato alla fuga, nascondendosi in un cassonetto dei rifiuti. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio prima che potesse degenerare.

Albese con Cassano, due arresti dopo la segnalazione al 112. La coppia di anziani non cade nel raggiro e chiama i carabinieri Un tentativo di truffa ai danni di un anziano è stato sventato nel pomeriggio del 5 marzo ad Albese con Cassano grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Como. Due persone sono state arrestate in flagranza mentre cercavano di mettere a segno il raggiro con il metodo del “finto carabiniere”.In manette sono finiti una 25enne italiana residente in provincia di Napoli, già con precedenti per truffe analoghe, e un 21enne tunisino residente a Salerno. Nel corso del pomeriggio la centrale operativa dei carabinieri di Como aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardo telefonate sospette. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Truffa del "finto carabiniere" a Noceto: rubano denaro e gioielli a un'83enneMomenti di paura a Noceto per un’anziana di 83 anni, vittima di una truffa con il collaudato metodo del “finto carabiniere”.

Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere.

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

