I Carabinieri di Roma Casilina hanno denunciato 71 persone coinvolte in un sistema di truffe online, che ha portato al furto di centinaia di migliaia di euro. L’indagine ha rivelato un’organizzazione attiva in almeno 60 episodi truffaldini, evidenziando l’importanza di mantenere attenzione nelle transazioni digitali per proteggere i propri risparmi.

È di 71 persone denunciate e circa 60 truffe on-line accertate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Gli indagati, tra cui 68 italiani e 8 cittadini stranieri, sono stati individuati e gravemente sospettati di aver sottratto, tra luglio e dicembre 2025, centinaia di migliaia di euro a numerose vittime ignare, attraverso sofisticati raggiri digitali e false promesse di guadagno. Le modalità delle truffe Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è sviluppata attraverso una serie di accertamenti bancari e sulle carte di pagamento utilizzate per le transazioni sospette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, scoperta rete dedita alle truffe online: rubati centinaia di migliaia di euro, 71 persone denunciate

Montella, truffe e finti investimenti online: denunciate dieci personeI Carabinieri di Montella hanno portato a termine un’indagine che ha coinvolto dieci persone, tra i 19 e i 60 anni, denunciate per truffe e false opportunità di investimento online.

Sannio, smascherata rete di truffe online e telefoniche dai CarabinieriI Carabinieri di Morcone hanno identificato e smantellato una rete di truffe online e telefoniche nel Sannio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Roma, scoperta rete dedita alle truffe online: rubati centinaia di migliaia di euro, 71 persone denunciate - Settantuno persone denunciate dai Carabinieri di Roma Casilina per circa 60 truffe online: centinaia di migliaia di euro sottratti alle vittime. virgilio.it

Alla scoperta di Roma: Roma e l'acqua, storia di un legame millenario. Questo legame ha attraversato la storia millenaria della città, fin dalla sua fondazione. Dalla leggenda di Romolo e Remo, salvati nel Tevere e allattati dalla lupa, l’acqua è parte fondant - facebook.com facebook