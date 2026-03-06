Dopo un periodo di separazione, la squadra si è riunita per ricominciare a lavorare insieme. Nel campionato 202526, il derby tra Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso Basket si svolgerà al PalaVerde nella giornata di domenica. La partita è attesa con interesse da tifosi e addetti ai lavori.

Nel contesto della Regular Season 202526, il derby veneto tra Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso Basket promette una sfida intensa al PalaVerde, domenica 8 marzo alle 17:00. Le due formazioni, chiamate a un duello dai ritmi elevati, puntano a confermare una posizione di rilievo in classifica e a tastare la competitività in un confronto storico tra rivali di lunga data. La Reyer approda all’appuntamento al 4° posto con 26 punti e un record di 13-5, mentre Treviso occupa la 15ª posizione con 6 punti (3-15). Venezia arriva da due stop recenti e punta a invertire la rotta, proseguendo il percorso positivo prima della pausa. Treviso, malgrado la posizione di coda, è intenzionata a riscattarsi e a sfruttare l’energia del pubblico per cambiare marcia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Finalmente, dopo tanto tempo, siamo tornati a lavorare tutti insieme

