Figuraccia sinistra | Sfoggia una croce celtica al Tg2 Romoli nel mirino degli antifa Ma era un encomio solenne

Durante il telegiornale, un’ospite di sinistra ha mostrato una croce celtica, un simbolo spesso associato a varie culture e movimenti. La scena ha attirato le critiche di gruppi antifascisti, che hanno interpretato la scelta come un gesto provocatorio. Tuttavia, si è trattato di un encomio ufficiale, invece di un gesto intenzionalmente provocatorio. La vicenda ha suscitato discussioni sui simboli e le interpretazioni che ne vengono date.

Ossessionati dal ritorno del fascismo, da bracci tesi e mostri neri le sentinelle “‘democratiche” hanno preso una clamorosa cantonata. Questa volta nel mirino finisce il giornalista Rai Andrea Romoli, accusato di esibire sul petto una spilla con la croce celtica durante alcune dirette del Tg2. “Scandalo”, “Vergogna”, la “tenuta democratica è in pericolo”, “la Rai chiarisca”, gridano all’unisono i componenti della Vigilanza Rai di provata fede progressista (Pd, 5Stelle e Avs). Caduti in trappola dal tweet di un telespettatore a dir poco psicopatico. Figuraccia epica, scambiano un encomio per una croce celtica. Peccato che si tratti invece di un’onorificenza militare conferita al giornalista per l’opera svolta durante il Covid in un ospedale da campo in Calabria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Figuraccia sinistra: “Sfoggia una croce celtica al Tg2”, Romoli nel mirino degli antifa. Ma era un encomio solenne "Croce nazifascista al Tg2", ma è un encomio solenne. Romoli: “Comportamento inqualificabile”Ma quale tributo a Mussolini, è un riconoscimento per il servizio all’ospedale militare durante l’emergenza Covid. Leggi anche: Pd e M5s, gaffe contro Romoli: "Croce nazifascista al Tg2", ma è un'onorificenza militare