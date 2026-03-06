Croce nazifascista al Tg2 ma è un encomio solenne Romoli | Comportamento inqualificabile

Durante il telegiornale del Tg2 è stata mostrata una croce nazifascista in un contesto che molti hanno interpretato come un encomio solenne. Romoli ha commentato il fatto definendo il comportamento inqualificabile, mentre la sinistra continua a concentrarsi sul tema del fascismo, al punto da confondere simboli e significati. La vicenda ha suscitato molte reazioni e discussioni sui social e tra gli esperti.

Ma quale tributo a Mussolini, è un riconoscimento per il servizio all'ospedale militare durante l'emergenza Covid. Solidarietà da Forza Italia La sinistra è ossessionata dal fascismo, è lapalissiano. Un tormento tale da spingere qualcuno a confondere un encomio solenne con una croce celtica. Vittima di questo clamoroso abbaglio è Andrea Romoli, inviato del Tg2 nonché Primo capitano della riserva dell'Esercito Italiano. Qualche solone su X lo ha accusato di indossare il simbolo del fascismo durante un servizio, fornendo un assist a politici e giornalisti rossi. Immediata la presa di posizione dei capigruppo delle opposizioni in commissione di vigilanza sulla Rai Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs): "Una croce celtica, simbolo del nazifascimo al Tg2.