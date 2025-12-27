Maxi incendio in un hub logistico nel Barese | fiamme altissime a Terminal Puglia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rogo scoppiato all’alba tra Rutigliano e Adelfia. Un vasto incendio con fiamme alte fino a dieci metri è divampato questa mattina poco dopo le 7 all’interno di Terminal Puglia, uno dei principali centri logistici del Sud Italia. L’area interessata si trova lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel territorio del Barese. Colonna di fumo visibile a grande distanza. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile da centinaia di metri, creando forte apprensione nella zona. Le fiamme hanno coinvolto un capannone di oltre 30.000 metri quadrati, adibito allo stoccaggio di merci di vario genere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

