Fiamme altissime nel centro di Follonica appartamento distrutto da un incendio devastante

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa sera nel centro di Follonica, coinvolgendo un appartamento al quarto piano di un edificio. L’incendio ha causato ingenti danni alla struttura e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento sono state concluse nelle prime ore della notte. Nessuna altra persona risulta coinvolta.

Follonica (Grosseto), 22 gennaio 2026 – Devastante incendio divampato questa sera dopo le 22 in un appartamento all’ultimo pieno in centro a Follonica. Le fiamme sono scoppiate in via Foscolo al civico 9. All'interno dell’abitazione divorata dal rogo un uomo che è rimasto intrappolato sulla terrazza e da lì ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo i vigili del fuoco. E’ Intervenuto anche il sindaco di Follonica, L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Grosseto in seguito a un’intossicazione dai fumi. L’appartamento è andato completamente distrutto. Tra le cause del rogo, l’innesco potrebbe essere stato originato dal camino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme altissime nel centro di Follonica, appartamento distrutto da un incendio devastante Leggi anche: Incendio in casa nel Casertano: appartamento distrutto dalle fiamme, 50enne riesce a fuggire e salvarsi Leggi anche: Incendio in una palazzina, appartamento distrutto dalle fiamme: in tre trasportati in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Palazzo in fiamme, 6 persone in ospedale: residenti in fuga dalle finestre; Effetto Crans Montana: Villadossola vieta fiamme e fuochi pirotecnici nei locali; Il rogo divampa: evacuati 4 appartamenti, 5 persone in ospedale (tra cui un bimbo); Piscina a Giaveno: Formidabilmente in acqua, il nuovo progetto di nuoto dedicato alla disabilità. Altavilla Irpina, auto va fuoco: le fiamme lambiscono una palazzinaAttimi di paura nel centro di Altavilla Irpina, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco a ridosso di un palazzo in via Immacolata. L’incendio è divampato intorno alle due e le fiamme altissime ... ilmattino.it Fiamme altissime e visibili anche a chilometri di distanza - facebook.com facebook #Cronaca | #Saras, fiamme altissime: ansia a #Capoterra e #Sarroch Guarda il video! x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.