Fi Napoli la maggioranza divisa fa cadere numero legale

In aula consiliare a Napoli, la maggioranza si è divisa, causando la perdita del numero legale. I consiglieri comunali di Forza Italia, Salvatore Guangi, Iris Savastano e Gennaro Demetrio Paipais, hanno commentato l’accaduto, evidenziando le divisioni interne sul tema della rottamazione quinquies. La situazione ha portato alla temporanea interruzione dei lavori dell’assemblea comunale.

