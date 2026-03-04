Festa della donna tra templi e musei gratis iniziativa della Regione | Un gesto simbolico ma significativo

In occasione dell’8 marzo, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura gestiti dalla Regione saranno aperti gratuitamente per tutta la giornata. L’iniziativa mira a offrire un momento di riflessione e di scoperta legato alla Festa della Donna, coinvolgendo il pubblico in un percorso tra storia e arte senza costi di ingresso. L’evento si svolgerà domenica 8 marzo, coinvolgendo diverse strutture sul territorio.

Un invito a celebrare l'8 marzo tra storia, arte e memoria. In occasione della Giornata internazionale della donna i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura gestiti dalla Regione apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico nella giornata di domenica 8 marzo. Un'iniziativa che unisce il valore simbolico della ricorrenza alla possibilità di vivere da vicino il patrimonio culturale, trasformando la giornata in un'occasione di scoperta e partecipazione. "Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – spiega l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull'importanza dell'8 marzo.