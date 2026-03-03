Festa della donna evento in cattedrale a Cefalù

In occasione della Festa della Donna, nella Cattedrale di Cefalù si tiene un evento organizzato dalla cooperativa sociale Il Segno. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza culturale incentrata sulla presenza femminile nella storia e nell’arte della chiesa. L’evento coinvolge i visitatori in un percorso che evidenzia figure femminili e aspetti legati alla loro rappresentazione nel contesto religioso.

Per l’intera giornata dell’8 marzo, le donne potranno accedere agli itinerari di visita con ticket ridotto al costo di 8 euro, scegliendo liberamente il percorso desiderato, e inoltre nel pomeriggio alle ore 15.30 e 16.30, su prenotazione e acquistando il ticket di uno dei percorsi, sono previsti due momenti gratuiti di approfondimento dedicati alla “scoperta” della presenza femminile lungo gli itinerari di visita rosso e verde. L’iniziativa speciale intende offrire una prospettiva nuova per la visita del sito patrimonio dell'umanità dell'Unesco, mettendo in luce figure, simboli e testimonianze legate al ruolo della donna nel contesto culturale e artistico della Cattedrale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

