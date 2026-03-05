Lance Stroll rafforza l’idea di Newey | Guidare l’Aston Martin è come essere fulminati su una sedia elettrica

A pochi giorni dal Gran Premio d’Australia, Lance Stroll ha descritto la guida dell’Aston Martin come un’esperienza intensa, paragonandola a essere fulminati su una sedia elettrica. Le sue parole si aggiungono alle dichiarazioni di Adrian Newey, che ha evidenziato le difficoltà tecniche della vettura. La situazione di Aston Martin in vista della stagione 2024 resta al centro dell’attenzione nel mondo della Formula 1.

A pochi giorni dal debutto stagionale a Gran Premio d’Australia di F1 a Melbourne, le parole di Adrian Newey hanno acceso i riflettori sulla complessa situazione tecnica che sta vivendo Aston Martin. L’ingegnere britannico ha descritto una monoposto, la AMR26, alle prese con forti vibrazioni generate dalla power unit Honda, un fenomeno che non solo mette sotto stress diversi componenti della vettura ma finisce per avere conseguenze dirette anche sui piloti. Le vibrazioni si propagano fino al volante e alle mani dei piloti, limitando il numero di giri consecutivi che possono percorrere prima di rischiare danni ai nervi delle dita. Una situazione che, come sottolineato dall’ingegnere britannico, rappresenta un serio campanello d’allarme in vista dell’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

