Chili di eroina dal Belgio intercettati a Brogeda | i 2 corrieri davanti al giudice

Due uomini sono apparsi questa mattina davanti al giudice a Como, accusati di aver portato in Italia cinque chili di eroina dal Belgio. I corrieri sono stati fermati a Brogeda, dove la polizia ha intercettato il carico. Ora rischiano il processo, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per scoprire eventuali collegamenti e reti più vaste dietro questa operazione.

Como, 4 febbraio 2026 – Un carico di cinque chili di eroina, proveniente dal Belgio e destinato alla provincia di Como. È stato trovato sabato dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso su un’auto proveniente dalla Svizzera, su cui viaggiavano Hassan Doukech, marocchino di 51 anni residente in Belgio, e Gizem Nazlican Oznacar, cittadina belga di 28 anni. Il controllo è avvenuto al valico autostradale di Brogeda: i militari della finanza, dopo averli fatti accostare, hanno voluto approfondire il controllo sul veicolo. Assieme ai bagagli, c’era in carico di droga, che i primi test con i reagenti hanno classificato come eroina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

