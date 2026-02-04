Due uomini sono apparsi questa mattina davanti al giudice a Como, accusati di aver portato in Italia cinque chili di eroina dal Belgio. I corrieri sono stati fermati a Brogeda, dove la polizia ha intercettato il carico. Ora rischiano il processo, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per scoprire eventuali collegamenti e reti più vaste dietro questa operazione.

Como, 4 febbraio 2026 – Un carico di cinque chili di eroina, proveniente dal Belgio e destinato alla provincia di Como. È stato trovato sabato dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso su un’auto proveniente dalla Svizzera, su cui viaggiavano Hassan Doukech, marocchino di 51 anni residente in Belgio, e Gizem Nazlican Oznacar, cittadina belga di 28 anni. Il controllo è avvenuto al valico autostradale di Brogeda: i militari della finanza, dopo averli fatti accostare, hanno voluto approfondire il controllo sul veicolo. Assieme ai bagagli, c’era in carico di droga, che i primi test con i reagenti hanno classificato come eroina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chili di eroina dal Belgio intercettati a Brogeda: i 2 corrieri davanti al giudice

Approfondimenti su Brogeda Corrieri

La Guardia di Finanza ha arrestato due persone alla dogana di Brogeda, tra Como e la Svizzera.

Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Casalnuovo, con l’accusa di trasporto e detenzione di circa 7 chili di droga nascosta sotto al sedile dell’auto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brogeda Corrieri

Argomenti discussi: Udine: arrestato in Spagna narcotrafficante latitante; Aveva 30 chili di eroina e cocaina in casa, condannata ma non andrà in carcere; Sequestrati a Porto San Pancrazio sei chili di eroina: in manette 21enne albanese; Cinque chili di eroina alla dogana di Brogeda: arrestati un uomo e una donna.

Preso con sei chili di eroinaUn giovane di 21 anni, di origine albanese, è stato arrestato nella giornata di mercoledì dalla polizia di Stato di Verona con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. polesine24.it

Aveva 30 chili di eroina e cocaina in casa, condannata ma non andrà in carcereNell'abitazione della donna, nella zona di via Oreto, era stata scoperta una centrale della droga e tra le sostanze c'erano anche 5 mila pillole di anfetamine. Le è stata inflitta una pena molto lieve ... palermotoday.it

Corriere viaggiava con in pancia 1,2 chili di ovuli di cocaina ed eroina, arrestata x.com

- Nello zaino, sei chili di eroina - Scattano le manette per un giovane albanese. #veneto #eroina #spaccio - facebook.com facebook