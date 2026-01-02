Federica Brignone assapora il rientro in Coppa del Mondo | È ora di tornare con le ragazze!

Federica Brignone ha annunciato il suo ritorno alle competizioni di Coppa del Mondo, segnando un passo importante nel suo percorso. Dopo settimane di allenamenti tra Valgrisenche e Courmayeur, l’atleta italiana si avvicina alla ripresa delle attività con la squadra. Un momento atteso sia da lei che dagli appassionati di sci, che potranno presto rivederla in gara tra le porte di gigante.

Federica Brignone ha annunciato su Instagram di essere tornata a sciare tra le porte di gigante ed è ormai prossima al rientro in gruppo: l’azzurra nelle ultime settimane ha lavorato tra Valgrisenche e Courmayeur ed ora è pronta a tornare ad allenarsi con la squadra di Coppa del Mondo. Nel post odierno l’azzurra, infatti, oltre ai ringraziamenti di rito allo staff che l’ha seguita ed alle piste che l’hanno ospitata, infatti, ha scritto scrive: “ Di nuovo tra le porte dopo tanto tempo, allenarsi a casa è stato fantastico! Ora è il momento di tornare con le ragazze “. Le date che ora sembrano essere papabili per il rientro agonistico di Federica Brignone sono quelle delle tappe italiane della Coppa del Mondo, con le gare veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, con discesa e superG, e la gara infrasettimanale di Kronplatz, col gigante del 20 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

