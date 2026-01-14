Federica Nargi e Alessandro Matri | Momenti di crisi E svela la difficoltà a Ballando

Federica Nargi e Alessandro Matri affrontano momenti di crisi, come svelato anche durante la partecipazione a Ballando con le stelle. Nargi, nota per il suo sorriso solare e la sua immagine di ex Velina, ha condiviso le difficoltà personali che si celano dietro l’apparenza, dimostrando che anche le figure pubbliche devono confrontarsi con sfide e fragilità quotidiane.

Federica Nargi è rimasta quella di sempre: solare, sognatrice, ma con i piedi ben piantati a terra. Per tutti è l'ex Velina bellissima, la "perfettina di Instagram", ma dietro i filtri e i sorrisi da red carpet si nasconde una donna che ha imparato a fare i conti con le proprie fragilità. Ha deciso di raccontarsi senza filtri, partendo proprio dal rapporto con le sue figlie, Sofia e Beatrice, e da quel legame lungo diciassette anni con Alessandro Matri. Un amore solido, sì, ma non immune alle tempeste della vita. La verità sulla crisi con Alessandro Matri: "La famiglia del Mulino Bianco non esiste".

