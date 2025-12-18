Riforma dei condomini il conto lo pagano gli onesti | la morosità scaricata su chi è in regola La proposta FdI spacca la maggioranza | la Lega si sfila

Una nuova riforma dei condomini divide le forze politiche, con la proposta di FdI che punta a ripristinare ordine e responsabilità, ma che rischia di penalizzare gli inquilini in regola. La Lega si sfila, lasciando aperto il dibattito su chi debba pagare i costi della morosità. Montecitorio si appresta a discutere una riforma che potrebbe cambiare radicalmente le regole della convivenza condominiale, suscitando reazioni contrastanti.

Niente, proprio non riescono a non stare dalla parte dei furbi. Montecitorio mette sul tavolo una riforma che promette "ordine" nella vita condominiale. Il testo è la proposta di legge 2692, prima firmataria Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, con una lunga lista di cofirmatari interni al partito: da Augusta Montaruli a Marco Osnato, da Vincenzo Amich ad Antonio Giordano. Il disegno di legge è stato presentato a novembre ed è ora all'esame della Camera. La narrazione ufficiale parla di trasparenza, professionalità, tutela dei fornitori. Ma leggendo bene le norme, emerge una scelta politica precisa: spostare il peso delle morosità su chi paga.

