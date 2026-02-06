Dissesto evitabile ora i cittadini pagheranno un mutuo per errori politici

Vincenzo Mastroianni, consigliere comunale di Frignano, attacca duramente la decisione di chiudere il contenzioso con l’Iacp. Secondo lui, si tratta di un errore politico che alla fine ricadrà sulle spalle dei cittadini, costretti a pagare un mutuo per un dissesto evitabile. Mastroianni critica aspramente le scelte dell’amministrazione e sottolinea come questa situazione sia il risultato di decisioni prese in passato, che ora si tradurranno in costi pesanti per la comunità.

Il consigliere di opposizione Mastroianni interviene dopo la chiusura del contenzioso: “Cinque anni fa avevamo proposto una soluzione a costo zero. Oggi il conto ricade sull’intera comunità per i prossimi 15 anni” “Condivido pienamente quanto esposto dal consigliere Simonelli – afferma Mastroianni –. Il fatto che la Commissione Straordinaria abbia definito la vertenza con 800mila euro, e non con i 6 milioni di euro inizialmente richiesti dai legali del Vescovado, dimostra chiaramente che non esistevano i presupposti contabili per dichiarare il default dell’Ente. Quella cifra spropositata è stata usata come pilastro fondante di un dissesto a cui, come minoranza, ci siamo sempre opposti votando contro”.🔗 Leggi su Casertanews.it

