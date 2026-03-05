Giorgia Meloni contro i giudici | Bloccano i rimpatri di stupratori dove sono le femministe?

La premier Giorgia Meloni ha rivolto un’osservazione ai giudici, chiedendo “dove sono le femministe” durante un intervento a Rtl 102. La leader ha criticato le decisioni giudiziarie che impediscono i rimpatri di persone condannate per reati sessuali, evidenziando la sua posizione sulle procedure legali in corso. La discussione si inserisce in un confronto pubblico sulla gestione di certi casi penali.

« Dove sono le femministe? ». Con questa provocazione, la premier Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento ai microfoni di Rtl 102.5, tornando a parlare di sicurezza e immigrazione, due temi al centro dell’agenda politica del suo governo. L’occasione è stata il dossier migranti, ma il discorso si è rapidamente esteso alle decisioni della magistratura, considerate dalla leader “surreali” e inadeguate a tutelare i cittadini. Leggi anche: Migranti, l’Europa cambia tutto: è Giorgia Meloni brinda! Meloni ha portato esempi concreti, citando casi di cronaca che, secondo lei, dimostrano i limiti del sistema attuale: « Uno che è entrato clandestinamente in Italia, si è messo a spacciare, ha violentato una donna in gruppo, noi non lo possiamo trattenere, non lo possiamo mandare in Albania, non lo possiamo rimpatriare ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

