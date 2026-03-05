Referendum Giustizia Meloni provoca le femministe | Giudici bloccano rimpatrio stupratori loro dove sono?

Durante un evento pubblico, la premier ha fatto una dichiarazione rivolta alle femministe, chiedendo dove siano quando si tratta di giudici che bloccano il rimpatrio di presunti stupratori. La discussione riguarda il referendum sulla Giustizia, con Meloni che ha sollevato questa questione, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o dettagli legali. La sua affermazione ha suscitato reazioni nel dibattito pubblico.

Giorgia Meloni ha lanciato una provocazione alle femministe sul Referendum sulla Giustizia. Commentando il caso di uno degli “immigrati illegali che sono stati trasferiti in Albania qualche giorno fa” e su cui, con “decisioni surreali”, “alcuni giudici non hanno convalidato il trasferimento costringendoci a riportarli in Italia”, la premier ha detto: “Mi chiedo dove siano le femministe di fronte a queste vicende”. La provocazione di Meloni contro le femministe Le dichiarazioni di Meloni sul Referendum sulla Giustizia L'appello di Giorgia Meloni sul voto al Referendum La provocazione di Meloni contro le femministe Giorgia Meloni è intervenuta come ospite al programma radiofonico Non stop news su Rtl 102. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Referendum giustizia, Conte: Parole Meloni sui magistrati fanno accapponare la pelle

Referendum, Meloni: non ci sarà altra occasione per riformare giustiziaRoma, 5 mar. (askanews) - 'Riformare la giustizia è fondamentale per rendere questa nazione moderna: il paradosso è che non ci si è mai riusciti, ... notizie.tiscali.it

Referendum giustizia, Floris a Renzi: Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni?diMartedì, il conduttore Giovanni Floris ha chiesto a Matteo Renzi quale sarebbe stata la sua posizione sul referendum sulla giustizia. la7.it

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u - facebook.com facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com